Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Budowa obwodnicy Bobolic. Jest decyzja wojewody

Region Adam Wosik

DK25 Bobolice - wizualizacja. Mat. GDDKiA
DK25 Bobolice - wizualizacja. Mat. GDDKiA
DK25 Bobolice. Mat. GDDKiA
DK25 Bobolice. Mat. GDDKiA
DK25 obwodnica Bobolic. Mat. GDDKiA
DK25 obwodnica Bobolic. Mat. GDDKiA
Plan DK25 obwodnica Bobolic. Mat. GDDKiA
Plan DK25 obwodnica Bobolic. Mat. GDDKiA
Jest zielone światło dla budowy obwodnicy Bobolic - w ciągu drogi krajowej nr 25. Decyzję w tej sprawie wydał Wojewoda Zachodniopomorski.
Prace przy budowie drogi o długości ponad kilometra powinny ruszyć jeszcze przed końcem tego roku - zakończą się w połowie roku 2028.

Inwestycja będzie poprowadzona w śladzie rozebranej w 1945 roku linii kolejowej. Wzdłuż całej trasy powstanie także ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości trzech metrów i nawierzchni bitumicznej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wjechał autem w budynek
    (od 06 czerwca oglądane 2544 razy)
  2. Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes
    (od przedwczoraj oglądane 2372 razy)
  3. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2193 razy)
  4. Śnięte ryby w Odrze. Wody Polskie: to nie złota alga
    (od 05 czerwca oglądane 2151 razy)
  5. Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2102 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

To ostatnie dni działania kultowej piekarni "Precelek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Lendner
"Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zdalnie sterowane futurystyczne łodzie opanowały Odrę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przedszkolaki tanecznym krokiem weszły w kolejny etap edukacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Kopeć

Najnowsze podcasty