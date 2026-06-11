Budowa obwodnicy Bobolic. Jest decyzja wojewody

Jest zielone światło dla budowy obwodnicy Bobolic - w ciągu drogi krajowej nr 25. Decyzję w tej sprawie wydał Wojewoda Zachodniopomorski.
Prace przy budowie drogi o długości ponad kilometra powinny ruszyć jeszcze przed końcem tego roku - zakończą się w połowie roku 2028.
Inwestycja będzie poprowadzona w śladzie rozebranej w 1945 roku linii kolejowej. Wzdłuż całej trasy powstanie także ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości trzech metrów i nawierzchni bitumicznej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Inwestycja będzie poprowadzona w śladzie rozebranej w 1945 roku linii kolejowej. Wzdłuż całej trasy powstanie także ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości trzech metrów i nawierzchni bitumicznej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski