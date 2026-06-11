Budowa obwodnicy Bobolic. Jest decyzja wojewody

DK25 Bobolice - wizualizacja. Mat. GDDKiA DK25 Bobolice. Mat. GDDKiA DK25 obwodnica Bobolic. Mat. GDDKiA Plan DK25 obwodnica Bobolic. Mat. GDDKiA

Jest zielone światło dla budowy obwodnicy Bobolic - w ciągu drogi krajowej nr 25. Decyzję w tej sprawie wydał Wojewoda Zachodniopomorski.