Przedstawiciele ponad 80 miast w Stargardzie. Ulicami przeszła parada [ZDJĘCIA]

Barwna parada otworzyła stargardzki 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Przez miasto przeszli przedstawiciele ponad 80 miast hanzeatyckich z ponad 10 europejskich krajów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Towarzyszyli im m.in. szczudlarze, muzycy, rekonstruktorzy historyczni i mieszkańcy Stargardu.- Dzieje się, nareszcie coś się dzieje. 20 lat czekaliśmy na to. - Udało się i myślę, że będzie to na pewno dla samego Stargardu, dla mieszkańców fajna przygoda, żeby zobaczyć, czym było średniowiecze i handel w czasie średniowiecza. - Dużo ciekawych rzeczy, koncerty i artystyczne wydarzenia, i historyczne, i handlowe. - Zapraszamy do naszego miasta, niech zobaczą, jak Stargard się rozwinął przez ostatnie kilkanaście lat, oby tak dalej - mówią Stargardzianie.Przez najbliższe cztery dni w Stargardzie zaplanowano blisko 100 wydarzeń.