Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Przedstawiciele ponad 80 miast w Stargardzie. Ulicami przeszła parada [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Barwna parada otworzyła stargardzki 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Przez miasto przeszli przedstawiciele ponad 80 miast hanzeatyckich z ponad 10 europejskich krajów.
Dodatkowe pociągi na stargardzkie imprezy

Dodatkowe pociągi na stargardzkie imprezy

46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy ma połączyć historię, kulturę i biznes
Stargard staje się stolicą europejskiej Hanzy
Towarzyszyli im m.in. szczudlarze, muzycy, rekonstruktorzy historyczni i mieszkańcy Stargardu.

- Dzieje się, nareszcie coś się dzieje. 20 lat czekaliśmy na to. - Udało się i myślę, że będzie to na pewno dla samego Stargardu, dla mieszkańców fajna przygoda, żeby zobaczyć, czym było średniowiecze i handel w czasie średniowiecza. - Dużo ciekawych rzeczy, koncerty i artystyczne wydarzenia, i historyczne, i handlowe. - Zapraszamy do naszego miasta, niech zobaczą, jak Stargard się rozwinął przez ostatnie kilkanaście lat, oby tak dalej - mówią Stargardzianie.

Przez najbliższe cztery dni w Stargardzie zaplanowano blisko 100 wydarzeń.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Barwna parada otworzyła stargardzki 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wjechał autem w budynek
    (od 06 czerwca oglądane 2557 razy)
  2. Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes
    (od 09 czerwca oglądane 2399 razy)
  3. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2305 razy)
  4. Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 09 czerwca oglądane 2118 razy)
  5. Masowe odejścia z piłkarskiego wicemistrza Polski ze Szczecina
    (od 08 czerwca oglądane 1797 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

To ostatnie dni działania kultowej piekarni "Precelek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Lendner
"Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zdalnie sterowane futurystyczne łodzie opanowały Odrę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przedszkolaki tanecznym krokiem weszły w kolejny etap edukacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Kopeć

Najnowsze podcasty