Less Waste Market znowu w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Ubrania, gry, książki, biżuteria i przedmioty, które jednym są już niepotrzebne, a dla innych mogą okazać się prawdziwym skarbem. W szczecińskiej Hali Odra odbyła się 37. odsłona Less Waste Market.

- Próbujemy coś tu wyszukać ciekawego. Bardzo lubimy takie miejsca i szukamy zawsze jakichś perełek. - Nie jest to nasz pierwszy raz tutaj. Zaraz nam coś pewnie wpadnie w oko... - Szukam biżuterii, kolczyków wiszących. - Najczęściej kupujemy tu puzzle i gry planszowe, ale też inne rzeczy w miarę dobrym stanie - mówią uczestnicy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas



- Razem z koleżanką zorganizowałyśmy Less Waste Market. Zależy nam na tym, żeby świat odchudzić z rzeczy i nie kupować nowych, tylko pozostawić te już istniejące w zamkniętym obiegu. Jedni pozbywają się starych rzeczy, a inni z nich korzystają... - mówi Agata Adamowicz, współorganizatorka Less Waste Market.Organizatorzy przekonują, że niezależnie od tego, czy ktoś przychodzi sprzedać, kupić czy po prostu poszukać inspiracji, najważniejsze jest jedno – aby rzeczy jak najdłużej pozostawały w obiegu.