Wakacji jeszcze nie ma, ale szkoły pustoszeją

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin/Archiwum]

Wakacje jeszcze nie nadeszły, tymczasem im bliżej końca roku szkolnego, tym bardziej klasy pustoszeją. Po wystawieniu ocen, egzaminach i zebraniach z rodzicami młodzież rezygnuje z chodzenia do szkół.

Nasza reporterka Natalia Chodań rozmawiała z uczniami o sposobach spędzania czasu, gdy się nie chodzi na zajęcia.



- Wolne robimy sobie. - Jesteśmy na wycieczce klasowej. - Jutro? Pójść na jedną lekcję do szkoły, oddać książki... Później wracam do domu i nie wiem, coś wymyślę... - Na dwór można iść na spacer. - Warto też spędzać czas z rodziną na przykład, pojeździć na rowerze z kolegami. Dużo aktywności fizycznych. - Teraz nie ma sensu chodzić. - Oceny wystawione, zachowanie wystawione. To po co w ogóle do szkoły iść? Powinni to kompletnie skrócić - mówili.



Nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Gryficach mówi, że choć plan lekcji nadal obowiązuje, to do końca roku szkoła stara się organizować wycieczki oraz zajęcia rekreacyjne.



- Chcielibyśmy uatrakcyjnić czas dzieciom, żeby nie było wagarów, żeby dzieci z chęcią chodziły do szkoły, czuły się szczęśliwe i zaopiekowane. I żeby rodzice wiedzieli, że dzieci są zaopiekowane - podkreśliła.



Oficjalnie wakacje rozpoczną się 27 czerwca, czyli o dzień wcześniej niż w ubiegłym roku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna