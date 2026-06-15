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Wakacji jeszcze nie ma, ale szkoły pustoszeją

Region Natalia Chodań

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin/Archiwum]
Wakacje jeszcze nie nadeszły, tymczasem im bliżej końca roku szkolnego, tym bardziej klasy pustoszeją. Po wystawieniu ocen, egzaminach i zebraniach z rodzicami młodzież rezygnuje z chodzenia do szkół.
Nasza reporterka Natalia Chodań rozmawiała z uczniami o sposobach spędzania czasu, gdy się nie chodzi na zajęcia.

- Wolne robimy sobie. - Jesteśmy na wycieczce klasowej. - Jutro? Pójść na jedną lekcję do szkoły, oddać książki... Później wracam do domu i nie wiem, coś wymyślę... - Na dwór można iść na spacer. - Warto też spędzać czas z rodziną na przykład, pojeździć na rowerze z kolegami. Dużo aktywności fizycznych. - Teraz nie ma sensu chodzić. - Oceny wystawione, zachowanie wystawione. To po co w ogóle do szkoły iść? Powinni to kompletnie skrócić - mówili.

Nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Gryficach mówi, że choć plan lekcji nadal obowiązuje, to do końca roku szkoła stara się organizować wycieczki oraz zajęcia rekreacyjne.

- Chcielibyśmy uatrakcyjnić czas dzieciom, żeby nie było wagarów, żeby dzieci z chęcią chodziły do szkoły, czuły się szczęśliwe i zaopiekowane. I żeby rodzice wiedzieli, że dzieci są zaopiekowane - podkreśliła.

Oficjalnie wakacje rozpoczną się 27 czerwca, czyli o dzień wcześniej niż w ubiegłym roku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Nasza reporterka Natalia Chodań rozmawiała z uczniami o sposobach spędzania czasu, gdy się nie chodzi na zajęcia.
- Chcielibyśmy uatrakcyjnić czas dzieciom, żeby nie było wagarów, żeby dzieci z chęcią chodziły do szkoły, czuły się szczęśliwe i zaopiekowane. I żeby rodzice wiedzieli, że dzieci są zaopiekowane - podkreśliła.
Relacja Natalii Chodań z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

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