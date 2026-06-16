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"Profilaktyka przede wszystkim". Znamiona i pieprzyki pod lupę [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Lekarze zachęcają do badań pod kątem znamion i pieprzyków. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii wykonuje je we wtorek całkowicie za darmo.
Przy ulicy Strzałowskiej 22 zaparkował mobilny gabinet dermatoskopowy.

- Stwierdziłem, że mam mnóstwo znamion na całym ciele, więc postanowiłem sprawdzić. - Z całego serca zachęcam wszystkich do badania. Usłyszałam w radiu i zdecydowałam się na badania. Profilaktyka przede wszystkim - mówią pacjenci.

- Lekarz dermatolog bada każdą zmianę - mówi Paweł Puzyna, koordynator projektu "Fura Zdrowia". - Do badania trzeba się rozebrać do bielizny. Lekarz przykłada dermatoskop, czyli lupę ze światłem spolaryzowanym. Przykłada i ogląda czy zmiana jest nowotworowa, czy nie i od razu daje informację, czy należy to wyciąć, czy nie.

Specjalny dermobus czeka na pacjentów do godziny 17.

W ramach akcji „Cała Polska sprawdza znamiona”, na badanie nie jest wymagane skierowanie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Na miejscu była już nasza reporterka Anna Klimczyk.

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