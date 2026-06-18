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Polaryzacja społeczeństwa i wzrost niechęci na tle narodowościowym

Region Julia Nowicka

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Goście "Radia Szczecin na Wieczór" rozmawiali o zmieniającym się stosunku Polaków do Ukraińców.
Polskie społeczeństwo negatywnie odebrało decyzję prezydenta Zełenskiego o nazwaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych imieniem "Bohaterów UPA".

Jak zaznacza politolożka dr Barbara Patlewicz, nawet w Szczecinie można zauważyć różne negatywne zachowania w kierunku Ukraińców.

- Począwszy od osób starszych, które reagują na młodych ludzi rozmawiających na przykład w komunikacji miejskiej. Zdarzały się już różnego rodzaju słowne zaczepki, impertynencje, próby jakiegoś takiego chuligańskiego ataku - dodaje Patlewicz.

Dr Arkadiusz Malkowski z Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich ZUT zaznacza, że beneficjentem konfliktu pomiędzy Polakami a Ukraińcami jest Rosja.

- Tą siłą sprawczą tej zmiany jest konsekwentna, realizowana z ogromnym rozmachem polityka dezinformacji, polityka szerzenia nienawiści realizowana przez Federację Rosyjską - podkreśla Malkowski.

Z badań Centrum Mieroszewskiego wynika, że 39 proc. Polaków deklaruje pozytywny stosunek do Ukraińców a 35 proc. - negatywny.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak zaznacza politolożka dr Barbara Patlewicz, nawet w Szczecinie można zauważyć różne negatywne zachowania w kierunku Ukraińców.
Dr Arkadiusz Malkowski z Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich ZUT zaznacza, że beneficjentem konfliktu pomiędzy Polakami a Ukraińcami jest Rosja.

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