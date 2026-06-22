W poniedziałek poznamy laureatów 25. Festiwalu „Dwa Teatry”

Wieczorem zostaną ogłoszeni laureaci 25. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” w Sopocie.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

O Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych. Przewodniczący konkursu radiowego, aktor Olaf Lubaszenko przyznał, że wszystkie słuchowiska były na bardzo wysokim poziomie.- Ja mogę powiedzieć, że odetchnąłem z ulgą, kiedy przeczytałem, że jest wiele nagród do rozdania, bo słuchowiska były świetne. Bardzo wiele osób zasłużyło na to, by zostać nagrodzonymi - mówił LubaszenkoNa festiwalu, poza nagrodą dla najlepszych słuchowisk i spektakli, wręczane są nagrody indywidualne, między innymi dla aktorów - za reżyserię, scenariusz, muzykę oryginalną i opracowanie muzyczne, realizację akustyczną, zdjęcia, scenografię, kostiumy i montaż.