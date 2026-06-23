Rolnicy chcą się odwołać od decyzji o rozwiązaniu protestu na S3

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W poniedziałek rolnicy blokowali drogę S3 między węzłami Klucz i Pyrzyce. Zapowiadali, że protest będzie trwał przez siedem dni bez przerwy. Jednak po godz. 15 zgromadzenie zostało rozwiązane - po decyzji burmistrza Gryfina.

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- Wnioskujący o zgromadzenie opisali jasno: początkowo będzie prowadzony ten protest raz w tygodniu, dwie do czterech godzin. Uznaliśmy i to jest poza sporem, że pierwszy protest bez wątpienia jest protestem początkowym - mówił Duklanowski.



Organizatorzy czekają na decyzję na piśmie. Jeden z nich - Adam Walterowicz, zapowiedział odwołanie się od niej.



- Będziemy kierować sprawy do sądu, spotykamy się z adwokatem i stwierdzimy, że to jest nielegalne. Ustawodawca przewidział taką sytuację, że możemy robić zgromadzenie w różnych miejscach, gdzie będzie to powodowało utrudnienia w ruchu drogowym - mówił Walterowicz.



O zakończenie zgromadzenia w poniedziałek wnioskowała też policja. To z powodu wysokich temperatur - jak argumentowano, protest mógł spowodować zatory, które były niebezpieczne dla podróżujących w upale.

Edycja tekstu: Michał Król Została wydana zgodnie z prawem - mówił Marek Duklanowski, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Wsparcia Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji ".- Wnioskujący o zgromadzenie opisali jasno: początkowo będzie prowadzony ten protest raz w tygodniu, dwie do czterech godzin. Uznaliśmy i to jest poza sporem, że pierwszy protest bez wątpienia jest protestem początkowym - mówił Duklanowski.Organizatorzy czekają na decyzję na piśmie. Jeden z nich - Adam Walterowicz, zapowiedział odwołanie się od niej.- Będziemy kierować sprawy do sądu, spotykamy się z adwokatem i stwierdzimy, że to jest nielegalne. Ustawodawca przewidział taką sytuację, że możemy robić zgromadzenie w różnych miejscach, gdzie będzie to powodowało utrudnienia w ruchu drogowym - mówił Walterowicz.

Została wydana zgodnie z prawem - mówił Marek Duklanowski, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Wsparcia Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji". Organizatorzy czekają na decyzję na piśmie. Jeden z nich - Adam Walterowicz, zapowiedział odwołanie się od niej.