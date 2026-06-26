Za gorąco w autobusach i tramwajach? Klimatyzacja działa w nich w specyficznych warunkach

Na zewnątrz ponad 30 stopni, a w autobusie i tramwaju pasażerowie liczą przede wszystkim na jedno – działającą klimatyzację.

Edycja tekstu: Michał Król

Szczecińscy przewoźnicy przekonują, że systemy chłodzenia są uruchamiane zgodnie z zasadami, ale przypominają też, dlaczego podczas upałów nie zawsze są one tak skuteczne, jak oczekują podróżni.Jak wyjaśnia rzecznik spółek przewozowych Wojciech Jachim, komunikacja miejska rządzi się innymi prawami niż klimatyzowane biuro czy samochód.- Autobusy czy tramwaje zatrzymują się co chwila na przystankach, drzwi się otwierają, niektórzy otwierają okna i tak dalej. Musimy liczyć się z tym, że ta różnica temperatur będzie około 5 stopni w stosunku do tego, co jest na zewnątrz - mówi Jachim.Klimatyzacja powinna być uruchamiana, gdy temperatura powietrza przekroczy 22 stopnie Celsjusza. Jeśli system ulegnie awarii, motorniczy lub kierowca musi zapewnić przewiew, otwierając wywietrzniki i odblokowując okna.Jeśli warunki podróży są niebezpieczne, pasażerowie nie są bezradni - przypomina Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.- Wówczas wskazanym jest niezwłocznie skontaktować się pod całodobowym numerem telefonu centrali ruchu Zarządu Drugi i Transportu Miejskiego. Natychmiast na miejsce skierowani zostaną pracownicy nadzoru ruchu i jeżeli stwierdzą, że podróż takim pojazdem rzeczywiście zagraża bezpieczeństwu przewożonych pasażerów, taki pojazd zostanie wycofany z ruchu - mówi Kwiecień-Zwierzyńska.Na 200 liniowych tramwajów w klimatyzację jest wyposażonych 48 pojazdów. W SPA Dąbie i SPPK takie udogodnienie mają wszystkie autobusy, a w SPA Klonowica i PKS - znaczna większość taboru.Od maja pracownicy ZDiTM prowadzą kontrole działania klimatyzacji. Przewoźnikom, którzy wysyłają na trasy pojazd z niesprawną klimatyzacją, grożą kary finansowe.