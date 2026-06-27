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Marszałek Czarzasty w Świnoujściu: wielkie potrzeby Wojska Polskiego [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (P), poseł Lewicy Dariusz Wieczorek (L) i prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska (2L) przed wypowiedzią dla mediów, po wizycie marszałka w Morskim Porcie Wojennym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego. PAP/Marcin Bielecki
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (P), poseł Lewicy Dariusz Wieczorek (L) i prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska (2L) przed wypowiedzią dla mediów, po wizycie marszałka w Morskim Porcie Wojennym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego. PAP/Marcin Bielecki
Port wojenny Świnoujście. Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]
Port wojenny Świnoujście. Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]
Wielkie potrzeby dla obronności, Wojska Polskiego i Świnoujścia, które jest strategicznym miejscem na mapie Polski dostrzega marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W sobotę złożył wizytę w miejscowym porcie wojennym oraz strategicznych dla miasta punktach.
Marszałek Sejmu w czasie wizyty w Świnoujściu, przyznał, że środki z programu SAFE są niezbędne do umocnienia obronności kraju.

- To ważna dla mnie wizyta. Zostało mi przedstawione, jak wielkie jeszcze potrzeby są przed Wojskiem Polskim. Jak wielkie znaczenie dla Wojska Polskiego mają środki finansowe, w tym środki SAFE - powiedział.

Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia przyznaje, że ze względu na strategiczną infrastrukturę portową, miasto będzie się starać o dodatkowe środki.

- Na razie nie jesteśmy w żaden sposób uprzywilejowani, aczkolwiek nie ukrywam tego, że przy takim nagromadzeniu infrastruktury krytycznej, jaka jest w Świnoujściu powinniśmy mieć pewne uprzywilejowanie. Tak, będziemy o to zabiegać - przyznała.

W Świnoujściu znajduje się terminal na skroplony gaz, port wojskowy i terminal promowy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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