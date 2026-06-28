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Śmiertelny wypadek na S3. Ruch już wznowiony [AKTUALIZACJA]

Region Rafael Żełobowski, Polska Agencja Prasowa

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Do zdarzenia doszło między Myśliborzem a Pyrzycami na nitce w kierunku Szczecina. Jedna osoba zginęła. Zderzyły się tam dwa pojazdy.
Godz. 19.30
GDDKiA poinformowała po godz. 18.30 o wznowieniu ruchu na drodze ekspresowej S3 między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Doszło tam do wypadku, w którym jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych. Na trasach prowadzących znad morza są kilkukilometrowe zatory.

W niedzielę po południu na S3 przed węzłem Pyrzyce doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Prawie pięć godzin jezdnia w kierunku Szczecina była zablokowana.

Po godz. 18.30 dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o zakończeniu utrudnień i skorygował liczbę poszkodowanych w wypadku: pięć osób rannych, jedna osoba zginęła.

Wcześniej GDDKiA podawała, że zderzyły się cztery pojazdy, a ranne są trzy osoby.
Objazd wyznaczono tzw. starą trójką, czyli drogą wojewódzką nr 119. Jadący od strony Gorzowa Wlkp. zjeżdżali na węźle Myślibórz i wracali na S3 przez Pyrzyce lub Szczecin. Setki pojazdów utknęły na ekspresówce.

GDDKiA o godz. 16.30 powiadomiła o „akcji ewakuowania pojazdów” zabezpieczanej przez policję. - Samochody zawracają i jadą „pod prąd” do węzła Myślibórz - mówił w rozmowie z PAP dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie.

Mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazała, że działania w miejscu wypadku prowadzą trzy zastępy strażaków. - Dodatkowo trzy zastępy z OSP Tetynia, OSP Ławy i PSP Pyrzyce rozdają wodę stojącym w korku - poinformowała PAP mł. bryg. Hołota.

Służby drogowe przed godz. 17 poinformowały, że zakończyły się utrudnienia w miejscu drugiego wypadku na S3, między Goleniowem a Kliniskami. Samochód jadący w kierunku Szczecina uderzył tam w barierę energochłonną.

Mimo udrożnienia obu pasów jezdni po godz. 18 w okolicach Goleniowa znów powstał ok. 7-kilometrowy zator. Dyżurny GDDKiA wyjaśnił, że przyczyną jest bardzo wysokie natężenie ruchu. Kończy się pierwszy wakacyjny weekend. Trwają powroty znad morza.

Godz. 15.20
- Na 35 km drogi S3 doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia pięć osób zostało poszkodowanych, w tym jedno dziecko. Niestety, jedna osoba, pomimo podjętej reanimacji, nie przeżyła tego zdarzenia - relacjonuje asp. Bartłomiej Czarnof z Komendy Powiatowej PSP w Pyrzycach.

Droga jest zablokowana policja kieruje objazdem starą "trójką".

Problemy z przejazdem są również w okolicach Goleniowa - na wysokości Łozienicy osobówka wjechała w barierę energochłonną, ruch z Goleniowa do Szczecina odbywa się w miejscu zdarzenia jednym pasem.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Na 35 km drogi S3 doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia pięć osób zostało poszkodowanych, w tym jedno dziecko. Niestety, jedna osoba, pomimo podjętej reanimacji, nie przeżyła tego zdarzenia - relacjonuje asp. Bartłomiej Czarnof z Komendy Powiatowej PSP w Pyrzycach.

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Policja niczym nie kieruje. Korek już ma wiele kilometrów. Rodziny z dziećmi gotują się w swoich pojazdach przy 36 stopni na zewnątrz. Porażka policji.

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