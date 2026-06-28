Śmiertelny wypadek na S3. Ruch już wznowiony [AKTUALIZACJA]

Do zdarzenia doszło między Myśliborzem a Pyrzycami na nitce w kierunku Szczecina. Jedna osoba zginęła. Zderzyły się tam dwa pojazdy.

Godz. 19.30

GDDKiA poinformowała po godz. 18.30 o wznowieniu ruchu na drodze ekspresowej S3 między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Doszło tam do wypadku, w którym jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych. Na trasach prowadzących znad morza są kilkukilometrowe zatory.



W niedzielę po południu na S3 przed węzłem Pyrzyce doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Prawie pięć godzin jezdnia w kierunku Szczecina była zablokowana.





Po godz. 18.30 dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o zakończeniu utrudnień i skorygował liczbę poszkodowanych w wypadku: pięć osób rannych, jedna osoba zginęła.



Wcześniej GDDKiA podawała, że zderzyły się cztery pojazdy, a ranne są trzy osoby.

Objazd wyznaczono tzw. starą trójką, czyli drogą wojewódzką nr 119. Jadący od strony Gorzowa Wlkp. zjeżdżali na węźle Myślibórz i wracali na S3 przez Pyrzyce lub Szczecin. Setki pojazdów utknęły na ekspresówce.





GDDKiA o godz. 16.30 powiadomiła o „akcji ewakuowania pojazdów” zabezpieczanej przez policję. - Samochody zawracają i jadą „pod prąd” do węzła Myślibórz - mówił w rozmowie z PAP dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie.



Mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazała, że działania w miejscu wypadku prowadzą trzy zastępy strażaków. - Dodatkowo trzy zastępy z OSP Tetynia, OSP Ławy i PSP Pyrzyce rozdają wodę stojącym w korku - poinformowała PAP mł. bryg. Hołota.



Służby drogowe przed godz. 17 poinformowały, że zakończyły się utrudnienia w miejscu drugiego wypadku na S3, między Goleniowem a Kliniskami. Samochód jadący w kierunku Szczecina uderzył tam w barierę energochłonną.



Mimo udrożnienia obu pasów jezdni po godz. 18 w okolicach Goleniowa znów powstał ok. 7-kilometrowy zator. Dyżurny GDDKiA wyjaśnił, że przyczyną jest bardzo wysokie natężenie ruchu. Kończy się pierwszy wakacyjny weekend. Trwają powroty znad morza.







Godz. 15.20



Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Na 35 km drogi S3 doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia pięć osób zostało poszkodowanych, w tym jedno dziecko. Niestety, jedna osoba, pomimo podjętej reanimacji, nie przeżyła tego zdarzenia - relacjonuje asp. Bartłomiej Czarnof z Komendy Powiatowej PSP w Pyrzycach.Droga jest zablokowana policja kieruje objazdem starą "trójką".Problemy z przejazdem są również w okolicach Goleniowa - na wysokości Łozienicy osobówka wjechała w barierę energochłonną, ruch z Goleniowa do Szczecina odbywa się w miejscu zdarzenia jednym pasem.