To był ciężki weekend dla zachodniopomorskich strażaków

Interweniowali ponad 300 razy.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Od piątku do niedzieli odnotowano 263 zdarzenia, w tym 14 związanych z topieniem się osób - pięć z nich poniosło śmierć.W związku z wysokimi temperaturami odnotowano też 38 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla.Strażacy interweniowali też podczas zdarzeń drogowych. Działania polegały również na dostarczeniu wody dla osób stojących w korkach.