PKP Intercity odwołuje część pociągów

To w związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu.

Ma to zmniejszyć skalę opóźnień i zagwarantować bezpieczną podróż - tłumaczy rzecznik spółki Michał Wrzosek.



- Na miejsce tych pociągów PKP Intercity oferuje inne połączenia, innymi przewoźnikami lub inne połączenia swoimi pociągami lub zastępczą komunikację autobusową. Lista odwołanych pociągów jest dostępna na



- Na miejsce tych pociągów PKP Intercity oferuje inne połączenia, innymi przewoźnikami lub inne połączenia swoimi pociągami lub zastępczą komunikację autobusową. Lista odwołanych pociągów jest dostępna na stronie internetowej PKP Intercity - mówi Wrzosek.

Bilety można wykorzystać w pociągu Polregio na tej samej trasie.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Odwołano 21 składów i zorganizowano zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń lub zaoferowano miejsca w innych wskazanych składach własnych i innych przewoźników.W naszym regionie odwołano pociąg Swarożyc relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg w obu kierunkach.