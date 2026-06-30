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Rowerzysta chciał dojechać do Szczecina drogami ekspresowymi

Region Antoni Stefański

Fot. KPP w Goleniowie
Fot. KPP w Goleniowie
Dwa mandaty i ta sama lekcja. 29-letni rowerzysta uparł się, że do Szczecina dojedzie drogami ekspresowymi.
Najpierw zatrzymali go policjanci w Nowogardzie na trasie S6, ukarali mandatem i wyprowadzili poza ekspresówkę.

To jednak nie zakończyło jego podróży. Chwilę później ten sam mężczyzna został zatrzymany na drodze S3 przez policjantów z Goleniowa. Ponownie dostał mandat, a funkcjonariusze odprowadzili go na bezpieczną trasę.

Policja przypomina, że rowerzyści nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych i autostradach, ponieważ stwarza to poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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Jak sama nazwa wskazuje, chciał dojechać ekspresowo.

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