Rowerzysta chciał dojechać do Szczecina drogami ekspresowymi

Dwa mandaty i ta sama lekcja. 29-letni rowerzysta uparł się, że do Szczecina dojedzie drogami ekspresowymi.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Najpierw zatrzymali go policjanci w Nowogardzie na trasie S6, ukarali mandatem i wyprowadzili poza ekspresówkę.To jednak nie zakończyło jego podróży. Chwilę później ten sam mężczyzna został zatrzymany na drodze S3 przez policjantów z Goleniowa. Ponownie dostał mandat, a funkcjonariusze odprowadzili go na bezpieczną trasę.Policja przypomina, że rowerzyści nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych i autostradach, ponieważ stwarza to poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.