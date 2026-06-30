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Małżeństwo mieszka na działkach, odcięli im prąd

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]
Od kwietnia tego roku bezdomne małżeństwo emerytów - mieszkające od lat na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Stargardzie - nie ma prądu. Został im odcięty decyzją Zarządu ROD im. Bolesława Chrobrego.
- No, radzimy sobie, świeczki i radzimy - mówi kobieta.
- Ale świeczki to jednak niebezpieczne, nie? - dopytywała autorka reportażu.
- No, ale trzeba sobie radzić.

O motywach tej decyzji chcieliśmy porozmawiać z prezes zarządu Agnieszką Karbowską. - Proszę się kontaktować z okręgowym zarządem. Nie będę z Panią rozmawiała - odpowiedziała.

Żeby ubiegać się o lokal komunalny w Stargardzie, państwo Weronika i Zbigniew Ciszewscy muszą mieć potwierdzenie swojej sytuacji lokalowej – pieczątkę od ROD w składanym do TBS wniosku. Tego potwierdzenia zarząd ogrodów odmówił. W konsekwencji Państwo Ciszewscy wypadli z kolejki po lokal komunalny. Więcej na ten temat w reportażu Małgorzaty Gwiazdy-Elmerych w realizacji dźwiękowej Wawrzyńca Szwai pt. „Na działkach, czyli państwo w państwie”, we wtorek w Fonosferze po godzinie 21.
Od kwietnia tego roku bezdomne małżeństwo emerytów - mieszkające od lat na terenie Rodzinnych Ogrodów Działowych w Stargardzie - nie ma prądu.
O motywach tej decyzji chcieliśmy porozmawiać z prezes zarządu Agnieszką Karbowską.

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