Małżeństwo mieszka na działkach, odcięli im prąd

Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]

Od kwietnia tego roku bezdomne małżeństwo emerytów - mieszkające od lat na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Stargardzie - nie ma prądu. Został im odcięty decyzją Zarządu ROD im. Bolesława Chrobrego.

- No, radzimy sobie, świeczki i radzimy - mówi kobieta.

- Ale świeczki to jednak niebezpieczne, nie? - dopytywała autorka reportażu.

- No, ale trzeba sobie radzić.



O motywach tej decyzji chcieliśmy porozmawiać z prezes zarządu Agnieszką Karbowską. - Proszę się kontaktować z okręgowym zarządem. Nie będę z Panią rozmawiała - odpowiedziała.



Żeby ubiegać się o lokal komunalny w Stargardzie, państwo Weronika i Zbigniew Ciszewscy muszą mieć potwierdzenie swojej sytuacji lokalowej – pieczątkę od ROD w składanym do TBS wniosku. Tego potwierdzenia zarząd ogrodów odmówił. W konsekwencji Państwo Ciszewscy wypadli z kolejki po lokal komunalny. Więcej na ten temat w reportażu Małgorzaty Gwiazdy-Elmerych w realizacji dźwiękowej Wawrzyńca Szwai pt. „Na działkach, czyli państwo w państwie”, we wtorek w Fonosferze po godzinie 21.