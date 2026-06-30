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Koniec CPN, kierowcy tankują do pełna

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Koniec programu osłonowego Ceny Paliwa Niżej staje się faktem. We wtorek ostatni dzień jego obowiązywania.
Kończy się program osłonowy Ceny Paliwa Niżej

Kończy się program osłonowy Ceny Paliwa Niżej

Wygaszanie programu CPN rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast do wtorku obowiązuje niższa stawka VAT.

Aktualna cena za "95" to pięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy. Ile będzie jutro? Czas pokaże. Klienci jednak przezornie wolą zatankować dzisiaj do pełna.

- Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak. - Mam końcówkę akurat, zbieg okoliczności, szczęśliwy dla mnie. - Zatankuję do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Trzeba i tak tankować.
- Myśli pan, że cena wzrośnie? - pyta reporterka.
- Myślę, że tak, 40 groszy.
- Z tego, co słyszałem to 70 groszy.
- Nie wiem. Na ile im fantazja pozwoli, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, na pewno mnie zaskoczą - mówią kierowcy.

Pracownicy stacji powiedzieli, że klientów jest faktycznie trochę więcej niż zazwyczaj o tej porze.

Rządowy program Ceny Paliwa Niżej obowiązywał od końca marca tego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Czy kierowcy świadomi środowych podwyżek postanowili dziś zatankować do pełna? To sprawdzała nasza reporterka Julia Nowicka.

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