Koniec CPN, kierowcy tankują do pełna

Koniec programu osłonowego Ceny Paliwa Niżej staje się faktem. We wtorek ostatni dzień jego obowiązywania.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Wygaszanie programu CPN rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast do wtorku obowiązuje niższa stawka VAT.Aktualna cena za "95" to pięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy. Ile będzie jutro? Czas pokaże. Klienci jednak przezornie wolą zatankować dzisiaj do pełna.- Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak. - Mam końcówkę akurat, zbieg okoliczności, szczęśliwy dla mnie. - Zatankuję do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Trzeba i tak tankować.- Myśli pan, że cena wzrośnie? - pyta reporterka.- Myślę, że tak, 40 groszy.- Z tego, co słyszałem to 70 groszy.- Nie wiem. Na ile im fantazja pozwoli, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, na pewno mnie zaskoczą - mówią kierowcy.Pracownicy stacji powiedzieli, że klientów jest faktycznie trochę więcej niż zazwyczaj o tej porze.Rządowy program Ceny Paliwa Niżej obowiązywał od końca marca tego roku.