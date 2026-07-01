Aktywne wakacje w Szczecinie, również dla dorosłych

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji zaprasza dorosłych na bezpłatne zajęcia "Zdrowy kręgosłup" i "Trening Całego Ciała". Odbywają się ona na stadionie przy ulicy Litewskiej w środowe i czwartkowe wieczory.
Natomiast młodzież może wziąć udział w treningach piłkarskich dla początkujących, które prowadzi trener Radosław Janukiewicz.
W przerwie wakacyjnej MOSRIR udostępnia też orliki i boiska piłkarskie, koszykarskie czy siatkarskie. Listę lokalizacji i daty dostępności obiektów znajdziecie na stronie internetowej ośrodka.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
W przerwie wakacyjnej MOSRIR udostępnia też orliki i boiska piłkarskie, koszykarskie czy siatkarskie. Listę lokalizacji i daty dostępności obiektów znajdziecie na stronie internetowej ośrodka.
Autorka edycji: Joanna Chajdas