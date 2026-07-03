Najważniejsze wydarzenia zza zachodniej granicy

Trzy minuty z Meklemburgii przygotowujemy we współpracy z redakcją NDR. Słuchacze tej niemieckiej stacji otrzymują w zamian najważniejsze wiadomości z Radia Szczecin. Sprawdźmy co zatem wydarzyło się u naszych sąsiadów z Niemiec.



Radio Szczecin współpracuje ze stacją NDR, przygotowującą wiadomości radiowe i telewizyjne dla Dolnej Saksonii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Szlezwika-Holsztynu.



Co tydzień będziecie mogli zapoznać się z wiadomościami zza naszej zachodniej granicy. Usłyszycie je także w programie Tematy i Muzyka w piątek po godz. 17.

W ostatni weekend linie lotnicze Swiss rozpoczęły regularne loty z lotniska w Heringsdorfie. Do końca sierpnia linia będzie obsługiwać połączenia między Szwajcarią a wyspą Uznam, przewożąc turystów z okolic Zurychu do Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Jak poinformował dyrektor lotniska Zabel dwa inne połączenia zostały odwołane w ostatniej chwili. Trzy trasy cieszą się jednak dużym zainteresowaniem, a straty z tytułu odwołanych lotów uda się zrekompensować.W Zinnowitz na wyspie Uznam rozpoczęły się Festiwale Vineta. Prezentowana jest nowa opowieść o zatopionym mieście Vineta, poruszająca temat nierówności między bogatymi a biednymi. Łącznie zaplanowano 18 przedstawień. Spektakle odbywają się do końca sierpnia w każdą środę, czwartek i sobotę. Po każdym przedstawieniu odbywa się pokaz laserowy.W Meklemburgii-Pomorzu Przednim rozpoczął się sezon turystyczny; hotele, kawiarnie i restauracje spodziewają się większej liczby gości i stawiają na pracowników sezonowych. Według Agencji Pracy w ubiegłym roku zarejestrowano ponad 7 500 pracowników sezonowych. Dyrektorka hotelu Janet Schroeder z obiektu Schlossgut Groß Schwansee koło Wismaru informuje o 25-procentowym wzroście obłożenia i zatrudnia dwie kobiety z Gruzji. Eksperci rynku pracy spodziewają się podobnych wyników w tym sezonie.Festiwal Fusion w Lärz koło Mirow zakończył się w niedzielę; była to jak dotąd najgorętsza edycja, z temperaturą sięgającą około 40 stopni w cieniu. Ponad dziesięć tysięcy gości wyruszyło w drogę powrotną, a wielu z nich podróżowało pociągiem z Neustrelitz. Przed policyjnymi barierkami, w palącym słońcu, stały setki spoconych i wyczerpanych kobiet i mężczyzn. Policja regulowała dostęp do peronów.Fala upałów zaburzyła równowagę wielu jezior w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i doprowadziła do wprowadzenia zakazu kąpieli. Wysokie temperatury wody sprzyjają rozwojowi bakterii E. coli i sinic. Problem ten dotyczy między innymi jeziora Haussee w Rothenklempenow. W jeziorach w Schwerinie ostrzega się przed pasożytniczymi robakami.Podczas czterogodzinnego koncertu charytatywnego w Ueckermünde mieszkańcy przekazali darowizny na rzecz spalonego magazynu kultury. Wcześniej zebrano już ponad 30 000 euro; podczas imprezy zebrano kolejne 4 700 euro. Części magazynu zostały poważnie uszkodzone trzy tygodnie temu. Na renowację potrzeba kilkaset tysięcy euro.