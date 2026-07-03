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Zmiana organizacji ruchu na S10 później niż planowano

Region Adam Wosik

Utrudnienia na S10, fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Utrudnienia na S10, fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Nie za tydzień - jak pierwotnie planowano - ale dopiero w połowie lipca tego roku wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu na drodze S10.
Taką informację przekazał w naszym programie interwencyjnym "Czas Reakcji" Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Chodzi o wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na nitce w kierunku Stargardu - m.in. na odcinku od węzła Kijewo do skrzyżowania z ulicą Balińskiego.

- To wprowadzenie organizacji ruchu będzie w dniach 13-16 lipca, tak obecnie wykonawca planuje. Nie będzie to jednorazowa akcja, ponieważ tu jest dość spory zakres prac do wykonania - dodał Grzeszczuk.

Mateusz Grzeszczuk podkreślił, że zmiana ta obowiązywać będzie przez kilka najbliższych miesięcy.

- Na pewno to będzie do końca roku, początku przyszłego roku, także to przez dość długi okres czasu taka zmiana organizacji na ruchu będzie obowiązywała - mówił Grzeszczuk.

Prowadzone obecnie prace drogowe, to pierwszy etap budowy obwodnicy szczecińskiej Płoni w ciągu drogi szybkiego ruchu S10.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Taką informację przekazał w naszym programie interwencyjnym "Czas Reakcji" Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
Mateusz Grzeszczuk podkreślił, że zmiana ta obowiązywać będzie przez kilka najbliższych miesięcy.

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