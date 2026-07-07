Opiekują się ponad setką kotów i potrzebują wsparcia

Szczecińska KociArka wstrzymuje przyjęcia nowych podopiecznych. Powodem jest brak pieniędzy na dalsze działanie.

Pomóc można przez wsparcie zbiórki , przekazanie materiałów budowlanych. Choć te gesty są ważne, to KociArka najbardziej potrzebuje teraz ludzi. Najpilniejszą pomocą jest obecnie adopcja lub stworzenie domu tymczasowego dla ich podopiecznych.





Edycja tekstu: Michał Król

Mamy pod opieką ponad 100 kotów. Rachunki od weterynarzy i faktury za karmę oraz żwirek dosłownie nas wykańczają, a remontujemy też naszą siedzibę - mówi Anna Kolat-Stajuda ze Stowarzyszenia KociArka.- Po raz pierwszy od tylu lat jak istniejemy wystąpiliśmy i wynajęliśmy budynek od ZBiLK-u, więc wszedł nam remont. To są ogromne koszty, one i zakres tych prac po prostu nas przerósł - mówi Kolat-Stajuda.Dodaje, że obecnie potrzebują prawie 70 tys. zł.- Te koszty są bardzo duże i nie mamy jeszcze ścian. Musieliśmy ściany osuszać, bo mamy przeciek od dachu. Mamy podłogi częściowo niezrobione. Tego jest bardzo dużo. Musimy dostosować ten budynek, żeby był dla kotów - mówi Kolat-Stajuda.