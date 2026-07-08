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Oświadczenie Stoczni Remontowej "Gryfia"

Region Antoni Stefański

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia" odpiera zarzuty dotyczące rzekomego, nieuczciwego działania spółki w trakcie realizacji kontraktu promowego z lat 2017–2019.
W wydanym w środę komunikacie podkreślono, że wszystkie decyzje związane z realizacją inwestycji miały być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją techniczną oraz ustalonymi procedurami. Zarząd zaznacza również, że nie zgadza się z przenoszeniem na stocznię odpowiedzialności za decyzje innych podmiotów.

"Gryfia" zapowiada, że wobec osób czy też instytucji rozpowszechniających nieprawdziwe - w ocenie spółki - informacje naruszające dobre imię firmy, będą podejmowane kroki prawne.
Oświadczenie Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia" S.A. w sprawie publikacji medialnych.

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