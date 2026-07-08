Oświadczenie Stoczni Remontowej "Gryfia"

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia" odpiera zarzuty dotyczące rzekomego, nieuczciwego działania spółki w trakcie realizacji kontraktu promowego z lat 2017–2019.

W wydanym w środę komunikacie podkreślono, że wszystkie decyzje związane z realizacją inwestycji miały być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją techniczną oraz ustalonymi procedurami. Zarząd zaznacza również, że nie zgadza się z przenoszeniem na stocznię odpowiedzialności za decyzje innych podmiotów.



"Gryfia" zapowiada, że wobec osób czy też instytucji rozpowszechniających nieprawdziwe - w ocenie spółki - informacje naruszające dobre imię firmy, będą podejmowane kroki prawne.