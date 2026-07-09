Specjalna mata ułatwi poruszanie się po plaży

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Ułatwienia na kołobrzeskiej plaży dla osób z niepełnosprawnościami. Specjalna mata ma pomóc w kąpielach słonecznych osobom mającym problem z poruszaniem.

Mata zostanie położona na plaży centralnej przy molo. Będzie różniła się od stałych podestów montowanych przy plażach. Jacek Banasiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mówi, że technologia ma być dostosowana do zmiennych warunków na wybrzeżu.



- Jeżeli pojawi się takie zjawisko, że nagle podniesie nam się poziom wody i będzie silny wiatr, to jesteśmy w stanie dość szybko wycofać ten chodnik, a nie tak jak w przypadku podestów demontować - tłumaczy Banasiak.



Małgorzata Maj, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw osób niepełnosprawnych mówi, że osoby mające problem z poruszaniem oczekują takich rozwiązań. - Po takiej macie łatwiej będzie poruszać się osobom o kulach, z wózkami, z balkonikami - dodaje Maj.



Mata z uwagi na przepisy nie będzie sięgała do samej wody. Osoby niepełnosprawne, które chcą wykąpać się w Bałtyku mogą natomiast korzystać ze specjalnej amfibii. Taką potrzebę należy zgłosić ratownikom.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski