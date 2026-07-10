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Odkrywają pozostałości po Słowianach i wikingach. Drugi sezon badań w Wolinie [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Drugi sezon badań na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Drugi sezon badań na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. IAE PAN
Fot. IAE PAN
Drugi sezon badań na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Drugi sezon badań na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Drugi sezon badań na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Drugi sezon badań na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Drugi sezon badań na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Drugi sezon badań na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
To poszukiwania, które mogą pozwolić na lepsze poznanie początków Wolina i relacji między Słowianami a wikingami. Rozpoczął się drugi sezon polsko-duńskich badań archeologicznych na Srebrnym Wzgórzu.
W ubiegłym roku odkryte zostały co najmniej cztery chaty z XI lub XII wieku. Mają konstrukcję, której nie odkryto dotychczas na terenie miasta, a Wolin badany jest przez archeologów od 200 lat. Chaty skonstruowane są jak platformy z gliny i piasku, wyłożone drewnem - tłumaczy dr Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

- Wydaje się, że są wymierzone, zaplanowane, co ma ogromne znaczenie w naszych badaniach nad początkami Wolina, nad relacjami ze Skandynawami, ponieważ takie typy konstrukcji występują często w Skandynawii, w ośrodkach rzemieślniczo-handlowych, które zakładali wikingowie nad całym Bałtykiem - wyjaśnia archeolog.

Naukowcy i studenci będą teraz pogłębiać wykop o kolejny metr. To niełatwe zadanie, bo pracują w miejscu, które we wczesnym średniowieczu tętniło życiem, a ziemia w Wolinie jest "łaskawa" dla zabytków. Trzeba być dokładnym i ostrożnym, aby nie pominąć drobnych przedmiotów - pozostałości naczyń, ale też bursztynów, szklanych paciorków czy osełek z norweskiego łupku, a takie znaleziono w poprzednim sezonie badań. Cierpliwość może się jednak opłacić - dodaje dr Filipowiak.

- Poniżej są już warstwy bardzo mokre, w których zachowują się konstrukcje drewniane - mamy nadzieję, że albo chat, albo być może nabrzeży portowych. A nabrzeża portowe były wówczas centrum życia tych miast. Dlatego liczymy na ciekawe znaleziska - wyjaśnia badacz.

Archeolodzy zapraszają wszystkich chętnych do odwiedzin. Pracują na wolińskim Srebrnym Wzgórzu od wtorku do soboty od godz. 8 do 15:30.

Wykopaliska na Srebrnym Wzgórzu to część polsko-duńskiego projektu badawczego, który ma przybliżyć historię wolińskich portów. Projekt ma potrwać do końca przyszłego roku, współprowadzą go Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet w Aarhus.

Badania finansuje Fundacja Uniwersytetu w Aarhus i Fundacja Salling, należąca do właścicieli Netto.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Chaty skonstruowane są jak platformy z gliny i piasku, wyłożone drewnem - tłumaczy dr Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Poniżej są już warstwy bardzo mokre, w których zachowują się konstrukcje drewniane - mamy nadzieję, że albo chat, albo być może nabrzeży portowych - wyjaśnia badacz

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