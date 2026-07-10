Deregulacja 2.0 w wymiarze sprawiedliwości

Uproszczenie przepisów, elektroniczne akta, wyroki i protokoły oraz sprawniejsze i szybsze załatwianie spraw sądowych.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Rząd zapowiada pakiet reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości pod hasłem Deregulacja 2.0.Ponad jedną trzecią mocy przerobowych polskich sądów zajmują księgi wieczyste. Postępowania dotyczące wpisów do ksiąg mają przyspieszyć dzięki wprowadzeniu elektronicznych formularzy - zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.- Dzisiaj ten proces całościowo bazuje na papierach, na formularzach, na załącznikach - mówił Myrcha.Referendarze sądowi przejmą od sędziów część obowiązków i zajmą się sprawami spadkowymi oraz przypadkami upadłości konsumenckiej. Reforma systemu biegłych sądowych pozwoli skrócić czas oczekiwania na niezbędne ekspertyzy.- Pełna cyfryzacja, jedno miejsce, gdzie w całej Polsce będziemy mogli zasięgnąć informacji o biegłych - podkreśla Myrcha.Rządowe propozycje mają zmienić się w przyjęte projekty ustaw najpóźniej do końca roku.Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości zakłada również zdalne rozprawy i przesłuchania w sprawach karnych. Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków za pomocą bezpiecznych internetowych komunikatorów.