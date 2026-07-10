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Są chętni na budowę Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aż dziesięć firm chce wybudować w Szczecinie Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Noakowskiego.
Większość zaproponowała kwoty, które mieszczą się w przewidzianym na ten cel budżecie. A to ponad 20 milionów złotych. Ofertami zajmie się teraz komisja przetargowa.

Nowa placówka ma być miejscem codziennego wsparcia, terapii oraz rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym intelektualnymi.

Planowany ośrodek został zaprojektowany z myślą o 40 uczestnikach w wieku od 18 lat.
Podopieczni będą funkcjonować w siedmiu grupach liczących od pięciu do ośmiu osób. Każdą z nich obejmie opieką dwoje terapeutów.

W ramach inwestycji powstanie dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad tysiąca metrów kwadratowych. Obiekt zostanie wyposażony w windę.

W budynku zaplanowano siedem sal terapeutycznych oraz trzy sale rehabilitacyjne.
Uzupełnieniem będą gabinety specjalistyczne, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze socjalne.

W obiekcie znajdzie się również kuchnia i przestronna jadalnia. Obiekt ma powstać w ciągu dwóch lat.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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