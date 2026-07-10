Są chętni na budowę Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Aż dziesięć firm chce wybudować w Szczecinie Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Noakowskiego.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Większość zaproponowała kwoty, które mieszczą się w przewidzianym na ten cel budżecie. A to ponad 20 milionów złotych. Ofertami zajmie się teraz komisja przetargowa.Nowa placówka ma być miejscem codziennego wsparcia, terapii oraz rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym intelektualnymi.Planowany ośrodek został zaprojektowany z myślą o 40 uczestnikach w wieku od 18 lat.Podopieczni będą funkcjonować w siedmiu grupach liczących od pięciu do ośmiu osób. Każdą z nich obejmie opieką dwoje terapeutów.W ramach inwestycji powstanie dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad tysiąca metrów kwadratowych. Obiekt zostanie wyposażony w windę.W budynku zaplanowano siedem sal terapeutycznych oraz trzy sale rehabilitacyjne.Uzupełnieniem będą gabinety specjalistyczne, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze socjalne.W obiekcie znajdzie się również kuchnia i przestronna jadalnia. Obiekt ma powstać w ciągu dwóch lat.