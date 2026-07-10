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Jest kolejny wniosek w sprawie uchylenia planu ogólnego miasta

Region Weronika Łyczywek

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Kolejny wniosek o uchylenie planu ogólnego Szczecina wpłynął do wojewody zachodniopomorskiego. Złożył go Radosław Adamski z Ruchu Miejskiego Wspólnie dla Szczecina.
Mieszkańcy szczecińskiego Wielgowa chcą uchylenia części planu ogólnego

Mieszkańcy szczecińskiego Wielgowa chcą uchylenia części planu ogólnego

Mieszkańcy Wielgowa protestują przeciw przyjętemu planowi ogólnemu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jak wskazuje, przyjęty przez Radę Miasta plan, ma być sprzeczny z założeniami między innymi Europejskiego Zielonego Ładu.

- Tak samo rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, tzw. Europejskie Prawo o Klimacie, mówi jasno, że nie powinniśmy niszczyć tej bioróżnorodności w miastach, ponieważ zaraz będziemy walczyć tutaj z wyspami ciepła - mówi Radosław Adamski z Ruchu Miejskiego Wspólnie dla Szczecina.

We wniosku działacz wymienia konkretne lokalizacje zielone, na których plan zezwala na dużą zabudowę. To między innymi ulice Monte Cassino, Przygodna czy teren przy ulicy Wkrzańskiej graniczący z tak zwanym Alt Buchholz.

- Ja tu widzę taki pewien paradoks. Powołujemy program Fenix, który ma za zadanie odbudowywanie zielonych enklaw, usuwanie betonu i przeznaczamy na to nasze pieniądze z podatków. A sami teraz chcemy robić coś dokładnie odwrotnego. W takiej szerokiej perspektywie to w ogóle marnowanie pieniędzy publicznych - mówi Adamski.

W ubiegłym tygodniu wniosek do wojewody złożyło również Stowarzyszenie Nasze Wielgowo.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak wskazuje, przyjęty przez Radę Miasta plan, ma być sprzeczny z założeniami między innymi Europejskiego Zielonego Ładu.
We wniosku działacz wymienia konkretne lokalizacje zielone, na których plan zezwala na dużą zabudowę.

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