Wymiana lamp na ulicach Szczecina

Będzie jaśniej i bezpieczniej a miasto zapłaci mniej za prąd. Na ulicach Szczecina wymieniono już ponad 560 opraw LED, które sukcesywnie zastępują dotychczasowe lampy sodowe.
Jak informuje ZDiTM, oprawy wymieniono już na ulicach: Krygiera, Południowej, Mieszka I, Struga i Przestrzennej.
Kolejnych tysiąc pojawi się już niebawem m.in. na rondzie Hakena i Uniwersyteckim, na Placu Szyrockiego, ul. Taczaka od ul. Łukasińskiego do ul. Derdowskiego, ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Łącznej i przy ul. Pomorskiej.
Wartość umowy opiewa na 1 milion 300 tysięcy złotych.
Zadanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Kolejnych tysiąc pojawi się już niebawem m.in. na rondzie Hakena i Uniwersyteckim, na Placu Szyrockiego, ul. Taczaka od ul. Łukasińskiego do ul. Derdowskiego, ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Łącznej i przy ul. Pomorskiej.
Wartość umowy opiewa na 1 milion 300 tysięcy złotych.
Zadanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski