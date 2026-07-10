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Konsolidacja szpitali. "Ta droga jest mi najbliższa"

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda chwali proces konsolidacji Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Szpitala „Zdroje”.
Setki milionów złotych na inwestycje dla szczecińskich szpitali

Setki milionów złotych na inwestycje dla szczecińskich szpitali

Niebawem będą działać razem pod nazwą Szpitale Zachodniopomorskie.

- Z podziwem patrzę na te działania - powiedziała szefowa resortu zdrowia. - To jest ta droga, która jest mi najbliższa, czyli podejście do systemu ochrony zdrowia w regionach silnych, które są w stanie ocenić, jakie świadczenia i jakiego rodzaju opieka pacjentom jest najbardziej potrzebna.

Nowa jednostka będzie dysponować 34 oddziałami, 53 poradniami. W jej posiadaniu będzie też 1070 łóżek.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Z podziwem patrzę na te działania - powiedziała szefowa resortu zdrowia.

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