Konsolidacja szpitali. "Ta droga jest mi najbliższa"

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda chwali proces konsolidacji Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Szpitala „Zdroje”.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Niebawem będą działać razem pod nazwą Szpitale Zachodniopomorskie.- Z podziwem patrzę na te działania - powiedziała szefowa resortu zdrowia. - To jest ta droga, która jest mi najbliższa, czyli podejście do systemu ochrony zdrowia w regionach silnych, które są w stanie ocenić, jakie świadczenia i jakiego rodzaju opieka pacjentom jest najbardziej potrzebna.Nowa jednostka będzie dysponować 34 oddziałami, 53 poradniami. W jej posiadaniu będzie też 1070 łóżek.