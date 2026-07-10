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Szczecińska Karta Mieszkańca. Po konsultacjach, czas na raport

Region Antoni Stefański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące Szczecińskiej Karty Mieszkańca.
Do magistratu wpłynęło 187 ankiet – część mieszkańców przekazała swoje uwagi przez internet, a pozostali podczas spotkań "na żywo". Teraz wszystkie propozycje będą analizowane. Na ich podstawie powstanie raport, który wskaże dalszy kierunek prac.

Szczecińska Karta Mieszkańca ma w przyszłości oferować między innymi zniżki związane z kulturą, sportem i rekreacją, a także dodatkowe korzyści przygotowane przez lokalnych przedsiębiorców.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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