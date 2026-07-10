Szczecińska Karta Mieszkańca. Po konsultacjach, czas na raport

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące Szczecińskiej Karty Mieszkańca.
Do magistratu wpłynęło 187 ankiet – część mieszkańców przekazała swoje uwagi przez internet, a pozostali podczas spotkań "na żywo". Teraz wszystkie propozycje będą analizowane. Na ich podstawie powstanie raport, który wskaże dalszy kierunek prac.
Szczecińska Karta Mieszkańca ma w przyszłości oferować między innymi zniżki związane z kulturą, sportem i rekreacją, a także dodatkowe korzyści przygotowane przez lokalnych przedsiębiorców.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Szczecińska Karta Mieszkańca ma w przyszłości oferować między innymi zniżki związane z kulturą, sportem i rekreacją, a także dodatkowe korzyści przygotowane przez lokalnych przedsiębiorców.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski