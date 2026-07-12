Jezioro Szmaragdowe przyciąga nie tylko Szczecinian

Wprawdzie można zażyć tam jedynie kąpieli słonecznych to i tak szczecińskie Jezioro Szmaragdowe przyciągnęło tłumy turystów.

- Nie byliśmy tutaj chyba 10 lat. Chłodniej jest tutaj, bo jest jednak pośród drzew. - Zaraz mamy zamiar obejść dookoła i zobaczyć wszystko - mówią osoby relaksujące się nad jeziorem.





No to może co się podoba? - dopytuje reporterka.



- Kolor - odpowiada jedna z osób.



Fajnie tak w cieniu? - pyta dziennikarka.



- Bardzo fajnie. Ja przyjechałam z Poznania, przyjechałam dzisiaj tak w ramach niespodzianki. Bardzo urokliwe miejsce. Szkoda, że nie można się kąpać, ale pięknie - odpowiada turystka.



Chyba kolor wody wynagradza brak kąpieli? - dopytuje reporterka.



- Tak, tak, dokładnie tak. - Cisza, spokój, relaks po prostu. Mam wrażenie, że tu jest mniej ludzi. - Ładnie tu jest. Na pewno ładniej niż na Głębokim i dużo ciszej, mniej dzieci, mniej ludzi. Tak, żeby sobie posiedzieć to na pewno dużo lepiej - mówią odwiedzający.





No i piękny kolor wody - dodaje dziennikarka.





- Tak, dokładnie i dużo ryb, i fajnie je widać. Też sobie można poobserwować - odpowiada jeden z odwiedzających.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Przyznawali, że największym plusem tego miejsca jest kolor wody i spokój. Nad zieloną taflą odpoczywała też nasza reporterka Anna Klimczyk.Jezioro Szmaragdowe swój kolor i nazwę zawdzięcza zawartość węglanu wapnia w wodzie i odbijaniu się światła od kredowego dna.