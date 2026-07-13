Odkrycie pod wirydarzem w katedrze w Kamieniu Pomorskim [ZDJĘCIA]

Krypty grobowe pod posadzką XIV-wiecznego wirydarza w katedrze w Kamieniu Pomorskim.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Od kilku lat naukowcy z toruńskiego uniwersytetu badali jego mury - teraz w planach jest skanowanie posadzki.Jak mówi proboszcz parafii pod wezwaniem św. Ottona w Kamieniu Pomorskim ksiądz Dariusz Żarkowski, to pod nią mogą kryć się sarkofagii.- Zawaliła się podłoga w tym wirydarzu i z opowieści jednego z księży wiem, że jest tam krypta, tam się nad kryptą zawaliło sklepienie. Widzieli tam trumnę, widzieli pochówek, ale ówczesny proboszcz powiedział, że to trzeba zasypać. Zrobili to tak niedokładnie, że ja wiem, gdzie to jest - dodaje Żarkowski.W planie jest remont północnej ściany wirydarza. Zmieni się też układ roślin w środku.Ksiądz Żarkowski mówi, że wskazówką do nowych nasadzeń ma być między innymi praca magisterska jednej z parafianek- Bo ta roślinność to są takie trochę nasadzenia "jak się komuś chciało". Więc na pewno będziemy jeszcze prowadzić badania, chociaż mam już pracę magisterską, jak powinien wyglądać średniowieczny wirydarz i prawdopodobnie tę pracę magisterską właśnie użyjemy - dodaje proboszcz.Jak zapewnia gospodarz świątyni, najstarsze drzewa na terenie ogrodu pozostaną. Mowa tu o 300-letnim dębie, 200-letnim żywotniku i ostrokrzewie.