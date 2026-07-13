Woda w podszczecińskiej gminie Dobra znów bezpieczna [WIDEO, ZDJĘCIA]

Od piątku mieszkańcy części gminy Dobra nie mogli pić wody z wodociągu Grzepnica.





- Sanepid poinformował urząd gminy wysyłając e-dokument w piątek po godzinie 12 - mówi Artur Standio. - Nikt z sanepidu nie był w stanie wziąć telefonu i poinformować osobiście panią wójt, że jest taka sytuacja. My jako gmina, poprzez działanie dopiero tego komunikatu, dowiedzieliśmy się jako urzędnicy praktycznie na sam koniec pracy, że coś takiego jest.



Mieszkańcy - jak mówią - pierwsze wiadomości o problemie z wodą otrzymali od Wodociągów Zachodniopomorskich SMS-ami po godzinie 17 w piątek.



- Dostałam informacje od koleżanki. Były utrudnienia, bo trzeba przegotowywać wodę, musieliśmy kupić wodę nawet dla psa, żeby pić. - Przyszła wiadomość SMS-owa od zarządcy wodociągów, że są te bakterie coli i że nie można wodę spożywać. Zaczęliśmy gotować wodę, a butelkowaną używać do całej reszty - mówią mieszkańcy.

- Żadnego smsa nie dostała pani? - pytała reporterka.

- Dostałam w piątek po południu. Z tego, co czytałam to za późno, bo problem był już dwa dni wcześniej. Wiem, że zwierzęta piły u znajomych i się potruły - odpowiada kolejna mieszkanka.



Problem z wodą miało kilka tysięcy mieszkańców. Zwierzętom hodowlanym wodę dostarczali strażacy z OSP. Gmina pomagała też gospodarstwom ze zwierzętami, a teraz szuka rozwiązań, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości - dodał Standio.