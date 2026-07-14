Szykuje się strajk w Zakładach Chemicznych Police

Działacze pięciu z sześciu związków zawodowych w Zakładach Chemicznych Police ogłosiły wejście w spór zbiorowy z władzami spółki i pogotowie strajkowe.

Edycja tekstu: Michał Król

Związkowcy domagają się miedzy innymi wzrostu wynagrodzeń o 1500 złotych netto, odwieszenia zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, czyli przywrócenie świadczeń pracowniczych. Pracownicy kategorycznie sprzeciwiają się wdrażaniu zmian w strukturze organizacyjnej spółki, domagają się również dialogu, który według nich ma bezpośredni wpływ na warunki pracy.Organizacje Związkowe oczekują odpowiedzi w terminie siedmiu dni od doręczenia pisma do władz zarządu. Jednoczesne organizacje ogłosiły pogotowie strajkowe. W ten sposób zgłaszają swoja gotowość do podjęcia kolejnych kroków prawnych w przypadku nie uwzględnienia postulatów.Próbowaliśmy skontaktować się z przewodniczącymi związków zawodowych - jednak jak na razie nie otrzymaliśmy komentarza w tej sprawie.