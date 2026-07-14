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Szykuje się strajk w Zakładach Chemicznych Police

Region Sebastian Wierciak

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Działacze pięciu z sześciu związków zawodowych w Zakładach Chemicznych Police ogłosiły wejście w spór zbiorowy z władzami spółki i pogotowie strajkowe.
Związkowcy domagają się miedzy innymi wzrostu wynagrodzeń o 1500 złotych netto, odwieszenia zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, czyli przywrócenie świadczeń pracowniczych. Pracownicy kategorycznie sprzeciwiają się wdrażaniu zmian w strukturze organizacyjnej spółki, domagają się również dialogu, który według nich ma bezpośredni wpływ na warunki pracy.

Organizacje Związkowe oczekują odpowiedzi w terminie siedmiu dni od doręczenia pisma do władz zarządu. Jednoczesne organizacje ogłosiły pogotowie strajkowe. W ten sposób zgłaszają swoja gotowość do podjęcia kolejnych kroków prawnych w przypadku nie uwzględnienia postulatów.

Próbowaliśmy skontaktować się z przewodniczącymi związków zawodowych - jednak jak na razie nie otrzymaliśmy komentarza w tej sprawie.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Weroniki Łyczywek.

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Niech jadą protestować do Warszawy na Żoliborz pod dom Małego Księcia oraz pod dom Pinokia. Tam są odpowiedzialni za Police-2 i za dzisiejszy stan ZCh Police. Jak się rządzi z hasłem "nie zatrudniamy specjalistów, bo oni nie chcą realizować naszego programu" to takie są potem skutki. Zarządzanie ZCh Police to nie jest zarządzanie domem parafialnym czy biurem organizacji pielgrzymek.

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