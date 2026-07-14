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Zamiast błota, jest parking. Mieszkańcy przy Potulickiej wciąż muszą walczyć o miejsce [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Nowy parking przy ulicy Potulickiej w Szczecinie od pierwszych dni nie narzeka na brak chętnych.
Mieszkańcy przyznają, że w końcu mogą zaparkować na utwardzonym terenie, zamiast na błocie, ale ich zdaniem to dopiero połowa sukcesu, bo znalezienie wolnego miejsca w okolicy nadal graniczy z cudem.

- Stoimy i widzimy, że dalej jest full, pomimo że tu jest parking też na full zapełniony. - Dużo tutaj ludzi przyjeżdża, zostawia samochody, wsiadają w tramwaje i jadą do pracy. A my tutaj, którzy mieszkają, nie mamy miejsca. Jaka to polityka? - Problem parkowania to jest wieczna walka po pracy, więc współczuję ludziom, którzy muszą szukać parkingu o 16 przez godzinę. - Jest więcej miejsc niż było. Jakoś tutaj sobie radzimy. A jakby był prywatny, byśmy musieli płacić, ja bym chętnie płacił, żeby miał swoje miejsce i do widzenia. - Niestety Szczecin jest zatłoczonym miastem, ale każdy parking, jednak wnosi coś i daje większe możliwości - mówią kierowcy.

Parking ma 58 miejsc postojowych, a koszt jego budowy wyniósł blisko pół miliona złotych. Na razie nie ma jeszcze wymalowanych linii wyznaczających miejsca postojowe, te mają się pojawić na przełomie tego i przyszłego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mieszkańcy przyznają, że w końcu mogą zaparkować na utwardzonym terenie, zamiast na błocie, ale ich zdaniem to dopiero połowa sukcesu, bo znalezienie wolnego miejsca w okolicy nadal graniczy z cudem.

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