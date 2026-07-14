Kolejki do kas biletowych na dworcu PKP

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

Wakacyjny szczyt przewozowy oznacza większy ruch na dworcu Szczecin Główny i dłuższe kolejki do kas biletowych.

- W niedzielę stałam tutaj dobre pół godziny, były otwarte tylko dwie kasy, było niesamowicie dużo ludzi. - Bardzo sprawnie, bardzo szybko, wszystko jest przeprowadzane. - Na pewno mają dużo pracy, bo ciągle są kolejki, tych kas jest mało i na pewno te kasy są potrzebne. - Szybciutko rozładowują te kolejki, także to szybko idzie - mówią podróżni, którzy kupują bilety.



- Na dworcu w Szczecinie od poniedziałku do piątku czynne są cztery kasy biletowe PKP Intercity, natomiast w sobotę i w niedzielę czynne są trzy kasy biletowe. Liczbę czynnych okienek dostosowujemy do rzeczywistych potoków podróżnych i analiz sprzedaży biletów - Mateusz Gdowski, biuro prasowe PKP Intercity.



PKP Intercity tłumaczy, że chwilowe ograniczenia w funkcjonowaniu okienek wynikają między innymi z zagwarantowanych pracownikom przerw.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski