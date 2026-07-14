Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Zbiornik retencyjny powstanie na terenie gminy Dobra

Region Katarzyna Filipowiak

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rozpoczęła się budowa zbiornika retencyjnego dla Wołczkowa. Powstanie w miejscu naturalnego rozlewiska w obrębie miejscowości Redlica.
Ma zatrzymywać nadmiar wody z opadów i ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec przyszłego roku. To jeden z dwóch zbiorników retencyjnych, który powstanie na terenie gminy Dobra. Drugi ma powstać przy ul. Zgodnej w Mierzynie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Mężczyzna spadł z rusztowania
    (od 08 lipca oglądane 5236 razy)
  2. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze
    (od dzisiaj oglądane 5157 razy)
  3. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od 09 lipca oglądane 4924 razy)
  4. Służby ostrzegają przed grasującą w lesie pumą
    (od 09 lipca oglądane 3715 razy)
  5. Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną i awaryjnie lądował
    (od 11 lipca oglądane 2350 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowy napój alkoholowy w sklepach. Lekarze ostrzegają [WIDEO]
Woda w podszczecińskiej gminie Dobra znów bezpieczna [WIDEO, ZDJĘCIA]
Historyczna kamienica odzyska dawny blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spacer śladami szczecińskiego Króla tanga [WIDEO, ZDJĘCIA]
Karmajoga. Dzień Psa w Ogrodach Śródmieście [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin pamiętał o ofiarach ukraińskich nacjonalistów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty