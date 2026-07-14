Zbiornik retencyjny powstanie na terenie gminy Dobra

Rozpoczęła się budowa zbiornika retencyjnego dla Wołczkowa. Powstanie w miejscu naturalnego rozlewiska w obrębie miejscowości Redlica.
Ma zatrzymywać nadmiar wody z opadów i ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec przyszłego roku. To jeden z dwóch zbiorników retencyjnych, który powstanie na terenie gminy Dobra. Drugi ma powstać przy ul. Zgodnej w Mierzynie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski