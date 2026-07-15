Atak na księdza w Choszcznie [WIDEO]

źródło: choszczno.policja.gov.pl
28-letni mieszkaniec powiatu choszczeńskiego odpowie przed sądem za atak na księdza i kościelnego
Do zdarzenia doszło przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie. Według policji, będący pod wpływem alkoholu mężczyzna bez powodu uderzył duchownego. W jego obronie stanął kościelny, który również został zaatakowany.
Policjanci zatrzymali 28-latka. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Decyzją prokuratora został objęty dozorem policji i ma zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.
Policjanci zatrzymali 28-latka. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Decyzją prokuratora został objęty dozorem policji i ma zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.
Edycja tekstu: Natalia Chodań