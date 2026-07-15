Mama ruszyła na pomoc swojej topiącej się córce

Do zdarzenia doszło przy plaży w Mielenku pod Koszalinem. 11 latka topiła się w morzu.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dziewczynka podczas zabawy w morzu znalazła się zbyt blisko falochronu i nie mogła samodzielnie wrócić na brzeg. Na pomoc ruszyli plażowicze oraz ratownicy WOPR - mówi mł. asp. Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.- Widząc zagrożenie, do wody weszła matka dziewczynki. Na pomoc ruszyło także trzech mężczyzn przybywających na plaży, którzy wyciągnęli dziecko z wody. Kobietę na brzeg wydobyli ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - mówiła Wiśniewska-Basiak.Dziewczynka i jej mama trafiły do szpitala na badania.