Nowe atrakcje dla turystów w Międzyzdrojach

Kolejne trzy Mewcie Ewcie stanęły w Międzyzdrojach. Każda opowiada własną historię i nawiązuje do charakteru miejsca, w którym została ustawiona.

Jak podaje portal kamienskie.info, Mewcia Czytelniczka stanęła przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na Placu Neptuna, pośród kwiatów, swoje miejsce znalazła Mewcia Ewcia – Królowa Mórz i Oceanów. Trzecia z nowych rzeźb – Mewcia Ewcia Militarystka, Pacyfistka – stanęła w Wicku przy bunkrze V3.



Rzeźby zostały wykonane przez rzeźbiarza z Wrocławia Grzegorza Łagowskiego. W sumie w Międzyzdrojach, mieszkańcy i turyści, mogą podziwiać 11 rzeźb Mewci Ewci.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski