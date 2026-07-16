Miliony dla zachodniopomorskich gmin

Prawie 4 miliony złotych trafi do 38 zachodniopomorskich gmin na dożywianie osób wymagających wsparcia.

Samorządy sfinansują posiłki, a także kupią żywność i dowiozą je osobom, które nie mogą samodzielnie wychodzić z domu.





To kolejna w 2026 roku transza pieniędzy z programu dla samorządów. W sumie 113 gmin Pomorza Zachodniego uzyskało z na „Posiłku w szkole i w domu” wsparcie o łącznej wartości blisko 26 mln złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Chodzi o seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich dochodach oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.Największe kwoty dodatkowych środków trafią do Koszalina – ponad 800 tysięcy złotych oraz Szczecina – 600 tysięcy złotych.