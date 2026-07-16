Centrum kryzysowe po remoncie

Regionalne Centrum Kryzysowe w Gryficach po remoncie. To miejsce, w którym mieszkańcy otrzymują wsparcie specjalistów – psychologów oraz specjalistów interwencji kryzysowej.
Za prowadzenie punktu w Gryficach odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z pomocy można skorzystać zarówno w siedzibie, telefonicznie, jak i w formie mobilnej. Specjaliści mają do dyspozycji auto zakupione ze środków unijnego projektu. Do tej pory udało się utworzyć podobne punkty w powiatach: drawskim, kołobrzeskim, myśliborskim, świdwińskim, stargardzkim, wałeckim, sławieńskim i kamieńskim.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski