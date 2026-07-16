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Groził ludziom, jest już w areszcie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: stargard.policja.gov.pl
źródło: stargard.policja.gov.pl
Mieszkaniec Stargardu groził przypadkowo napotkanym osobom - teraz trafił do aresztu.
Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna chodził po ulicach i groził przechodniom. Mógł też nosić przy sobie nóż. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sklepie.

Mężczyzna szybko został namierzony i zatrzymany. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli nóż, który był ukryty w ścianie jednego z pokoi.

Sprawca usłyszał zarzuty i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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