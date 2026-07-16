Groził ludziom, jest już w areszcie

Mieszkaniec Stargardu groził przypadkowo napotkanym osobom - teraz trafił do aresztu.
Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna chodził po ulicach i groził przechodniom. Mógł też nosić przy sobie nóż. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sklepie.
Mężczyzna szybko został namierzony i zatrzymany. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli nóż, który był ukryty w ścianie jednego z pokoi.
Sprawca usłyszał zarzuty i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Mężczyzna szybko został namierzony i zatrzymany. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli nóż, który był ukryty w ścianie jednego z pokoi.
Sprawca usłyszał zarzuty i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
Edycja tekstu: Jacek Rujna