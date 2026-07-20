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Nowe zielone miejsce w Dziwnówku

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Facebook/Dziwnówek
Fot. Facebook/Dziwnówek
Fot. Facebook/Dziwnówek
Fot. Facebook/Dziwnówek
Fot. Facebook/Dziwnówek
Fot. Facebook/Dziwnówek
Zielony skwer powstał między Kanałem Dziwnówek a rondem. Inwestycja została zrealizowana w ramach programu „Zielona Gmina Dziwnów”.
Są nowe alejki, ławki, kosze oraz sporo drzew, krzewów, traw i bylin. Centralnym elementem zagospodarowania jest wypełniona kamieniami niecka retencyjna.

Ma gromadzić wodę opadową i umożliwiać jej stopniowe wsiąkanie w grunt.
Wartość projektu to blisko milion złotych - prawie połowa to dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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