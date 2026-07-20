Zakład Produkcji Wody "Miedwie" obchodzi 50-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zmieniła się technologia i system pracy, ale źródło i jakość wody wciąż są na najwyższym poziomie - przekonują pracownicy Zakładu Produkcji Wody "Miedwie". Obchodzi on właśnie 50 rocznicę działalności.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Przez całą dobę ponad 40 pracowników nadzoruje pobieranie wody i jej filtrowanie. Dyrektor Mariusz Patyk tłumaczy, że zanim woda z Miedwia trafi m.in. do szczecińskich kranów, przechodzi wiele skomplikowanych procesów.- Koagulacja, czyli wytrącenie takich biologicznych cząstek stałych. Następnie woda przechodzi przez filtry piaskowe, następnie idzie na filtry węglowe i następnie woda już grawitacyjnie idzie do Szczecina - dodaje Patyk.Pobieranie wody z Miedwia wpływa też pozytywnie na sam zbiornik. Prezes ZWiK-u Patrycja Wolińska-Bartkiewicz przekonuje, że od kiedy powstał tam Zakład Produkcji Wody jezioro odżyło.- Dookoła Jeziora Miedwia pola nie są w taki agresywny i niebezpieczny sposób nawożone, żeby zachować życie biologiczne w jeziorze. Na Jeziorze Miedwie nie ma dozwolonego ruchu jednostek motorowodnych - mówi Wolińska-Bartkiewicz.ZPW Miedwie codziennie produkuje około 65 tysięcy metrów sześciennych wody.Woda z Miedwia trafia nie tylko do Szczecina, ale też do Starego Czarnowa i Kołbacza.