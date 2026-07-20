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Wyniki kontroli sanepidu w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży w regionie

Region Elżbieta Bielecka

Fot. pixabay.com / jarmoluk (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / jarmoluk (CC0 domena publiczna)
Dobre i bardzo dobre - tak w większości ocenili pracownicy sanepidu warunki wypoczynku młodzieży w Zachodniopomorskiem.
Przeprowadzili ponad 80 kontroli turnusów - żaden z nich nie okazał się "dzikim" wypoczynkiem, czyli niezgłoszonym do elektronicznej bazy. Nie było konieczności zamykania żadnego obiektu ani wyłączania z użytku pomieszczeń.

Stwierdzono jednak pewne nieprawidłowości - to m.in. obecność insektów w pokojach, brudne materace i uszkodzone sanitariaty. Kontrolerzy nałożyli trzy mandaty - ich łączna kwota to 800 zł. Wśród trzech zgłoszeń z prośbą o interwencję dwa okazały się zasadne - w obiektach m.in. podano dzieciom niedopieczone jedzenie.

Do 6 lipca do bazy wypoczynkowej organizatorzy zgłosili ponad 2 tysiące turnusów, z których skorzysta ponad 100 tys. młodych osób.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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