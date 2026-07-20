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Zderzenie czterech aut i lądowanie śmigłowca LPR na S3

Region Rafael Żełobowski

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Na drodze S3, za węzłem Goleniów Południe w kierunku Szczecina zderzyły się cztery samochody osobowe.
Zablokowana jest jedna jezdnia - to z powodu lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - choć nie ma obecnie informacji o osobach poszkodowanych. Zator tworzy się też w stronę morza.

Problemy także na drodze krajowej nr 20. Za Chociwlem w kierunku Węgorzyna bus wypadł z jezdni.

Z kolei na wysokości skrzyżowania na Cieszyno Łobeskie zderzyły się trzy samochody osobowe - jeden z nich wypadł z drogi. W tym miejscu ruch odbywa się wahadłowo, trzeba liczyć się z utrudnieniami.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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