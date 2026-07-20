Mężczyzna zatrzymany po śmierci kobiety w Chojnie

Mężczyzna, który może mieć związek ze śmiercią kobiety z Chojny zatrzymany. Ciało kobiety znaleziono około godz. 10.
Do poszukiwań mężczyzny zaangażowano całą jednostkę w Gryfinie, m.in. funkcjonariuszy prewencji, przewodników z psami tropiącymi i zespoły wykorzystujące drony. Poszukiwania wsparli także policjanci ze Szczecina.
Śledztwo będzie prowadzić Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. Do sprawy będziemy wracać.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Śledztwo będzie prowadzić Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. Do sprawy będziemy wracać.
Autorka edycji: Joanna Chajdas