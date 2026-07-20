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Mężczyzna zatrzymany po śmierci kobiety w Chojnie

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Mężczyzna, który może mieć związek ze śmiercią kobiety z Chojny zatrzymany. Ciało kobiety znaleziono około godz. 10.
Do poszukiwań mężczyzny zaangażowano całą jednostkę w Gryfinie, m.in. funkcjonariuszy prewencji, przewodników z psami tropiącymi i zespoły wykorzystujące drony. Poszukiwania wsparli także policjanci ze Szczecina.

Śledztwo będzie prowadzić Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. Do sprawy będziemy wracać.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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