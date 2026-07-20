Społecznicy ze Szczecina wzięli się za porządki i walkę z wandalami

źródło: SIEMa Szczecin/ Facebook

Nie czekają na innych, sami sprzątają miasto. Społecznicy ze stowarzyszenia SIEMa Szczecin usuwają z ulic naklejki, plakaty i bazgroły, a na koncie mają kilka akcji w różnych częściach miasta.

Sprzątali między innymi okolice ulicy Tkackiej, plac Adamowicza, a w planach mają także porządki przy szczecińskim dworcu - mówi Paweł Załęski, przedstawiciel stowarzyszenia.



- My jako mieszkańcy, którzy codziennie poruszają się w tej przestrzeni widzimy jak to miasto wygląda. Wystarczy się przejść w okolice Jagiellońskiej, na Deptak Bogusława, spojrzeć w lewo i prawo... Wychodzimy z założenia, że miasto nie zrobi wszystkiego. My miasta nie chcemy wyręczać, my chcemy miastu pomóc - zapewnia Załęski.



Magistrat pomaga przy odbiorze zebranych śmieci, a radny Przemysław Słowik podkreśla, że bez mieszkańców trudno będzie wygrać z wandalizmem.



- Skala wandalizmu zarówno na budynkach prywatnych, jak i publicznych jest na tyle duża, że chyba same służby czy właściciele nie są w stanie tego ogarnąć. Miasto tutaj wspiera, jeśli chodzi o zbieranie odpadów. Myślę, że ta współpraca formalna jest możliwa w zakresie chociażby wsparcia sprzętowego - dodaje Słowik.



Siema, czyli Szczecińska Inicjatywa Estetyki Miejskiej, liczy obecnie osiem osób.



Autorka edycji: Joanna Chajdas