GDDKiA zaktualizowała znak D-39 w Lubieszynie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaktualizowała tablice informacyjne na granicy w Lubieszynie. To po naszej interwencji w Ministerstwie Infrastruktury.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Znaki zostały dostosowane do obecnie obowiązujących standardów, poprzednie wprowadzały w błąd. Kierowcy wjeżdżający do kraju dowiadywali się, że dopuszczalna prędkość obowiązująca na terenie zabudowanym w nocy jest o 10 kilometrów wyższa niż w dzień.- Tam te tablice miały wcześniej takie przesłonięcia, które z czasem wyblakły, stały się mniej czytelne i już nie mogą być błędnie odczytane przez kierowców, no bo są już te tablice dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów - mówił rzecznik GDDKiA w Szczecinie Mateusz Grzeszczuk.Podobna sytuacja występuje obecnie w obrębie przejścia granicznego Buk/Blankensee. W tym przypadku obowiązek zmiany treści na znaku typu D-39 należy do Gminy Dobra.