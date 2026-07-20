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GDDKiA zaktualizowała znak D-39 w Lubieszynie

Region Tomasz Domański

Fot. GDDKiA w Szczecinie
Fot. GDDKiA w Szczecinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaktualizowała tablice informacyjne na granicy w Lubieszynie. To po naszej interwencji w Ministerstwie Infrastruktury.
Znaki zostały dostosowane do obecnie obowiązujących standardów, poprzednie wprowadzały w błąd. Kierowcy wjeżdżający do kraju dowiadywali się, że dopuszczalna prędkość obowiązująca na terenie zabudowanym w nocy jest o 10 kilometrów wyższa niż w dzień.

- Tam te tablice miały wcześniej takie przesłonięcia, które z czasem wyblakły, stały się mniej czytelne i już nie mogą być błędnie odczytane przez kierowców, no bo są już te tablice dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów - mówił rzecznik GDDKiA w Szczecinie Mateusz Grzeszczuk.

Podobna sytuacja występuje obecnie w obrębie przejścia granicznego Buk/Blankensee. W tym przypadku obowiązek zmiany treści na znaku typu D-39 należy do Gminy Dobra.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Kierowcy wjeżdżający do kraju dowiadywali się, że dopuszczalna prędkość obowiązująca na terenie zabudowanym w nocy jest o 10 kilometrów wyższa niż w dzień.

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