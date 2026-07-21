Stocznia szykuje się do wodowania ostatniej części pływającego doku [ZDJĘCIA]

Stocznia Szczecińska "Wulkan" na ostatniej prostej do zwodowania trzeciego pływającego modułu doku dla "Gryfii".
We wtorek rano podpisano umowę na realizację wielkiej operacji logistycznej. Do Szczecina po raz kolejny przyjadą specjalistyczne wieloosiowe platformy mogące unieść tysiące ton żelastwa.
Będą pochodzić z różnych krajów europejskich, w których branża transportu wielkogabarytowego jest najbardziej rozwinięta - powiedział Mirosław Winiarski, wiceprezes spółki.
- Ten ciężar modułu numer 3, czyli prawie 4 tysiące ton, musi być podniesiony i do tego potrzeba sprzętu. Ten sprzęt będzie przyjeżdżał do nas z całej Europy na określony dzień. Mówi się o Francji, Belgii i Holandii - mówi Winiarski.
Zgodnie z planem wodowanie ostatniego, trzeciego elementu, zaplanowane jest na 8. sierpnia. Kierownik Wydziału K2 w Stoczni Szczecińskiej "Wulkan" Arnold Szczepaniak mówi, że wszystko dopinane jest na ostatni guzik.
- Obecnie wchodzimy w końcowy etap montażu modułu trzeciego doku. Pozostały do zamontowania dwie ostatnie korony baszt. Pierwszą z nich zaczniemy montować jutro. Pozostaną jeszcze prace spawalnicze i wykończeniowe - mówi Szczepaniak.
Budowa trzeciego elementu pływającego doku rozpoczęła się w maju. Na miejscu każdego dnia pracuje około stu stoczniowców. Cała konstrukcja będzie miała prawie 250 metrów długości i niemal 50 metrów szerokości. Gotowy produkt ma być oddany do użytku w połowie przyszłego roku.
Będą pochodzić z różnych krajów europejskich, w których branża transportu wielkogabarytowego jest najbardziej rozwinięta - powiedział Mirosław Winiarski, wiceprezes spółki.
- Ten ciężar modułu numer 3, czyli prawie 4 tysiące ton, musi być podniesiony i do tego potrzeba sprzętu. Ten sprzęt będzie przyjeżdżał do nas z całej Europy na określony dzień. Mówi się o Francji, Belgii i Holandii - mówi Winiarski.
Zgodnie z planem wodowanie ostatniego, trzeciego elementu, zaplanowane jest na 8. sierpnia. Kierownik Wydziału K2 w Stoczni Szczecińskiej "Wulkan" Arnold Szczepaniak mówi, że wszystko dopinane jest na ostatni guzik.
- Obecnie wchodzimy w końcowy etap montażu modułu trzeciego doku. Pozostały do zamontowania dwie ostatnie korony baszt. Pierwszą z nich zaczniemy montować jutro. Pozostaną jeszcze prace spawalnicze i wykończeniowe - mówi Szczepaniak.
Budowa trzeciego elementu pływającego doku rozpoczęła się w maju. Na miejscu każdego dnia pracuje około stu stoczniowców. Cała konstrukcja będzie miała prawie 250 metrów długości i niemal 50 metrów szerokości. Gotowy produkt ma być oddany do użytku w połowie przyszłego roku.
Edycja tekstu: Michał Król
Będą pochodzić z różnych krajów europejskich, w których branża transportu wielkogabarytowego jest najbardziej rozwinięta - powiedział Mirosław Winiarski, wiceprezes spółki.