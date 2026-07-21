Stocznia szykuje się do wodowania ostatniej części pływającego doku [ZDJĘCIA]

Stocznia Szczecińska "Wulkan" na ostatniej prostej do zwodowania trzeciego pływającego modułu doku dla "Gryfii".

Edycja tekstu: Michał Król

We wtorek rano podpisano umowę na realizację wielkiej operacji logistycznej. Do Szczecina po raz kolejny przyjadą specjalistyczne wieloosiowe platformy mogące unieść tysiące ton żelastwa.Będą pochodzić z różnych krajów europejskich, w których branża transportu wielkogabarytowego jest najbardziej rozwinięta - powiedział Mirosław Winiarski, wiceprezes spółki.- Ten ciężar modułu numer 3, czyli prawie 4 tysiące ton, musi być podniesiony i do tego potrzeba sprzętu. Ten sprzęt będzie przyjeżdżał do nas z całej Europy na określony dzień. Mówi się o Francji, Belgii i Holandii - mówi Winiarski.Zgodnie z planem wodowanie ostatniego, trzeciego elementu, zaplanowane jest na 8. sierpnia. Kierownik Wydziału K2 w Stoczni Szczecińskiej "Wulkan" Arnold Szczepaniak mówi, że wszystko dopinane jest na ostatni guzik.- Obecnie wchodzimy w końcowy etap montażu modułu trzeciego doku. Pozostały do zamontowania dwie ostatnie korony baszt. Pierwszą z nich zaczniemy montować jutro. Pozostaną jeszcze prace spawalnicze i wykończeniowe - mówi Szczepaniak.Budowa trzeciego elementu pływającego doku rozpoczęła się w maju. Na miejscu każdego dnia pracuje około stu stoczniowców. Cała konstrukcja będzie miała prawie 250 metrów długości i niemal 50 metrów szerokości. Gotowy produkt ma być oddany do użytku w połowie przyszłego roku.